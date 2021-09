Olimpiadi Invernali 2022 | atleti statunitensi obbligati a fare il vaccino Le nuove linee guida

(Di giovedì 23 settembre 2021) Gliche parteciperanno alledi Pechinodovranno obbligatoriamente sottoporsi alcontro il Covid-19. Questa è la decisione del Comitato Olimpico degli USA ed è contenuta all’interno delleindirizzate alla squadra a stelle e strisce che sarà impegnata nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio. Nel regolamento si legge che dal 1° novembre tutti gli, dipendenti, collaboratori e altre persone che hanno accesso alle strutture olimpiche dovranno essere vaccinati. Si tratta di un cambio di passo da parte degli Stati Uniti d’America, visto che ilnon era obbligatorio per disputare ledi Tokyo 2020 e che infatti un ...

Advertising

pontellif : @Confindustria @Assolombarda @CarloBonomi_ @Palazzo_Chigi @GIConfindustria @PIConfindustria @ConfindustriaEU… - RobiZanaboni : Raga, ma quanto è brutta la metro lilla a tema “Olimpiadi Invernali”? - pontellif : L'occasione olimpica da non sprecare ... - FuocoCinaIT : Il 22 settembre, nel corso della cerimonia inaugurale della Beijing Design Week 2021, sono stati svelati i manifest… - RadioItaliaIRIB : Poster delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 Video -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Invernali

... in particolare leMilano - Cortina 2026."La curva 3 gira intorno alla Medals Plaza " il luogo nel quale venivano premiati gli atleti delledel 2014 " ed è una sinistra da 180° che si percorre in pieno. Nel secondo ...FIAMME GIALLE Gli atleti olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle ricevuti dal Papa redazione. Ieri mattina una numerosa delegazione di atleti Olimpici e Paralimpici dell’atle ...Tutti i "tranelli" del circuito di Sochi per l'impianto frenante delle monoposto di Formula 1, spiegati dei tecnici Brembo F1.