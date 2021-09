Niente rigore su Tonali Giusto l' atteggiamento

Advertising

frmas94 : @AcmDuivel Madonna ho visualizzato il rigore dato a loro per fallo SUBITO da Bennacer E niente, ho preso a calci la porta - ingobbito : Scusate, ma Tonali è caduto in area. Perché niente rigore? #MilanVenezia - Damianodanny1 : ultima pazzia: se rifiuti il vaccino, niente pensione Italia è arrivata una nuova moda quella di voler combattere u… - CsSoldi : @MatteoDovellini #Fabbri un Sicario. Deve avere un certo feeling con #spiaze, vedi il rigore dato a caicedo 2 anni… - Staschiscio : @ArenaRosario dopo il famigerato rigore di capezzolo, con l'Inter il pubblico di Firenze dovrebbe tacere sempre. Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente rigore

Sassuolonews.net

Sicurissimo nel non dare ilal Milan per fallo su Tonali nel secondo tempo. Sull'1 - 0 ha controllato con l'ausilio del Var la posizione dei giocatori del Milan, tutti allineati perfettamente ...Sfiora la doppietta al 95' con una punizione fuori di une dal dischetto è un iceberg. ... Poi si riscatta di destro trasformando il suo. Ariete! 21' st FERRARA 6.5. Si conferma brillante ...Pezzuto di Lecce 6.5. Direzione "all’inglese", il fischietto lascia giocare spesso e volentieri palesando sicurezza nelle decisioni prese: la mancanza di episodi dubbi o interventi particolarmente dif ...Non c’è l’assist per Bonucci e Morata contro lo Spezia. Questo è il resoconto del secondo gol della Juve: “Mischia in area di rigore dopo i tentativi bianconeri di tiro ve ...