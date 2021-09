Advertising

Mediagol : Mirri: “Cinzia Valente top per il calcio femminile, le sfide non ci spaventano” -

Ultime Notizie dalla rete : Mirri Cinzia

Mediagol.it

Il presidente del Palermo FC, Dario, fa il punto della situazione in casa rosanero e lo fa a ... 'Valenti e la sua società rappresentano la nostra eccellenza in ambito femminile e noi la ...Il presidente del Palermo FC, Dario, fa il punto della situazione in casa rosanero e lo fa a ... 'Valenti e la sua società rappresentano la nostra eccellenza in ambito femminile e noi la ...Il patron del Palermo FC, Dario Mirri, ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione agonistica dell'ASD Palermo Femminile, neo promossa in Serie B ...