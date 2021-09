Michetti presenta il programma Zeppo di frasi fatte e luoghi comuni Dai rifiuti ai trasporti | tante parole e zero soluzioni La cura per Atac | rinnovare i bus Già fatto dalla Raggi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ha avuto più tempo di tutti ma sembra non essere bastato per creare undettagliato e capace di fare breccia nel cuore dei romani. Così dopo il mistero della pubblicazione a rilento dell’atto, avvenuta soltanto martedì anche se il candidato sindaco Enricoin quell’occasione ha spiegato che “era stato regolarmente depositato presso la casa comunale” venti giorni prima, ora a far discutere è l’indeterminatezza della proposta in esso contenuta. Suddiviso in venti punti (qui il documento integrale) che affrontano le diverse tematiche o forse sarebbe meglio dire lo scibile umano, tanto che si va daialla lotta alle dipendenze e fino alla tutela degli animali, l’atto non si distingue di certo per proposte concrete. Certo ci sarà tempo, in caso di elezione, per passare dalleai fatti, però non ...