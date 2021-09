Lazio | Sarri | «C' è un' aria di grande disponibilità»

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Serve ancora fare passi avanti in termini di comprensione. C’è un’di, procediamo a sensazioni, l’obiettivo è creare un organizzazione che porti dati oggettivi a fine gara”. Lo ha detto Maurizio, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa. “I giocatori di qualità possono adeguarsi a qualsiasi modo di giocare. Non mi sento in difficoltà, la squadra ha compiuto giganteschi passi in avanti dal punto di vista tattico. È un diverso modo di pensare, serve tempo, i giocatori sono applicati”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. Sulla composizione della rosa, il tecnico laziale ha detto: “In rosa abbiamo dei quinti a cui stiamo insegnando ad agire da terzini, le mezzali sono offensive ed erano soliti giocare con un solo attaccante. Sono giocatori dinamici, questo tipo di gioco è più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Torino di Juric ospita ladinella 5a giornata del campionato di Serie A 2021 - 2022. Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? Il calcio d'inizio è in programma alle ore 18.30 di giovedì 23 settembre e la ...Avversario di serata (inizio ore 18,30), unache al contrario dei granata è partita bene con ... Morale dunque agli antipodi, così come antitetiche sono le filosofie calcistiche di Maurizio, ...Oggi alle 18,30 si sfidano Torino e Lazio e in campo ci saranno entrambi i fratelli Milinkovic-Savic, potrebbe succedere qualcosa di storico.Tra le consuetudini più rodate del palinsesto televisivo, con un successo che in Italia peraltro si rivela spesso più evidente che in altri Paesi, figura senz'altro il talent musicale X Factor, fucina ...