Lazio, Cataldi: «Torino peggior squadra da affrontare, ma dobbiamo vincere» (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel pre partita di Torino-Lazio, Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole prima del match Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre-partita di Torino-Lazio. Le sue parole: SUL Torino: «Ci aspettiamo un Torino che farà la partita senza aspettarci, faranno una partita aggressiva e dobbiamo vincere i duelli uno contro uno». SULLA SETTIMANA DEL DERBY: «Se dovessi scegliere io preferirei la settimana classica per il Derby senza impegni, però i calendari sono fitti, c’è questa partita di mezzo, il Torino è la peggiore squadra da affrontare ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel pre partita di, Daniloha parlato ai microfoni diStyle Radio. Le sue parole prima del match Daniloha parlato ai microfoni diStyle Radio nel pre-partita di. Le sue parole: SUL: «Ci aspettiamo unche farà la partita senza aspettarci, faranno una partita aggressiva ei duelli uno contro uno». SULLA SETTIMANA DEL DERBY: «Se dovessi scegliere io preferirei la settimana classica per il Derby senza impegni, però i calendari sono fitti, c’è questa partita di mezzo, ilè ladama ...

