Laura Chiatti e Marco Bocci, altro che crisi: presto insieme sul set (Di giovedì 23 settembre 2021) Cosa c’è di meglio, per scacciare le voci di crisi, di un nuovo sodalizio professionale? Laura Chiatti ha appena annunciato di essere pronta a lavorare con suo marito ad un progetto fresco di realizzazione, e i fan si chiedono già con grande curiosità di che cosa si tratti. “Pronto a dirigermi?” – ha semplicemente scritto l’attrice su Instagram, taggando Marco Bocci in una foto che la ritrae impegnata a leggere un copione. Queste poche parole sono bastate a mettere finalmente a tacere le indiscrezioni che tanto a lungo hanno parlato di una rottura tra Laura e suo marito. Rumor sulla loro presunta crisi si sono inseguiti per tutta l’estate, complice anche un’improvvisa carenza di foto social di coppia che ha fatto preoccupare i loro follower. Ma ora non sembrano esserci ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021) Cosa c’è di meglio, per scacciare le voci di, di un nuovo sodalizio professionale?ha appena annunciato di essere pronta a lavorare con suo marito ad un progetto fresco di realizzazione, e i fan si chiedono già con grande curiosità di che cosa si tratti. “Pronto a dirigermi?” – ha semplicemente scritto l’attrice su Instagram, taggandoin una foto che la ritrae impegnata a leggere un copione. Queste poche parole sono bastate a mettere finalmente a tacere le indiscrezioni che tanto a lungo hanno parlato di una rottura trae suo marito. Rumor sulla loro presuntasi sono inseguiti per tutta l’estate, complice anche un’improvvisa carenza di foto social di coppia che ha fatto preoccupare i loro follower. Ma ora non sembrano esserci ...

