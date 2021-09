(Di giovedì 23 settembre 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno arrestato una donna, di 33, originaria di, con precedenti. La donna era ricercata perché nei suoi confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 settembre 2021, dal Tribunale di Velletri – Ufficio esecuzioni penali. A notarla lungo la strada è stato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Roma Torche, transitando a bordo della propria autovettura, in via Ferdinando Quaglia, l’ha riconosciuta. Dopo aver richiesto l’ausilio di una pattuglia della sua Stazione la donna è stata fermata e condotta in caserma dove, le hanno notificato l’ordine di carcerazione. Successivamente è stata condotta presso ildi Rebibbia ...

ilfaroonline : Ladra e pusher deve scontare 5 anni di carcere: 33enne di Anzio beccata a Tor Bella Monaca -

Ultime Notizie dalla rete : Ladra pusher

TorinoToday

Le urla di un bambino impaurito per le mani dellache si erano avvicinate al suo passeggino ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Roma ...fatto scattare le manette ai polsi di un...... ecco i sei finalisti Dal Ministero dell'Istruzione 370 mila euro per le scuole di Santarcangelo Bellaria, turista di giorno edi notte tra le stanze dell'hotel Bellaria,trovato con 700 ...Sei persone arrestate, due denunciate a piede libero e sanzioni amministrative per complessivi 43.000 euro. E’ il bilancio di una maxi operazione di controllo che i Carabinieri del Comando Provinciale ...Gli inquirenti sono molto precisi: “L’attività di spaccio avveniva anche in presenza e addirittura con il coinvolgimento di bambini di circa dieci anni che in alcune occasioni ritiravano il denaro ind ...