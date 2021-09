La dieta vegana di Jo Squillo: ecco come si tiene in forma la conduttrice (Di giovedì 23 settembre 2021) Jo Squillo è attualmente un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip: scopriamo la sua dieta vegana e come si tiene in forma la conduttrice e cantante. La conosciamo ormai dagli anni ’80 per essere una cantautrice, conduttrice e attivista italiana. Classe 1962 nata a Milano, Jo Squillo è un’artista eclettica, ambientalista e con un occhio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 23 settembre 2021) Joè attualmente un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip: scopriamo la suasiinlae cantante. La conosciamo ormai dagli anni ’80 per essere una cantautrice,e attivista italiana. Classe 1962 nata a Milano, Joè un’artista eclettica, ambientalista e con un occhio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ant5410 : RT @AntalJonathan: Mia madre ha detto che mi sono preso il covid perché mangio al mcdonald's e lei si cura il cancro con beveroni, dieta v… - infoitcultura : Katia Ricciarelli critica Jo Squillo per la sua dieta vegana - ilventomatteo : @Smartitina @OfficialTozzi Margherita Hack, figlia di vegetariani, non ha mai mangiato carne in tutta la sua vita.… - Marco86598882 : RT @BagueraDaniela: Avete digerito il GP per andare al ristorante? ?????? ed ora beccatevi la dieta vegana! E la farina di insetti... E la mac… - cristia97265138 : RT @BagueraDaniela: Avete digerito il GP per andare al ristorante? ?????? ed ora beccatevi la dieta vegana! E la farina di insetti... E la mac… -