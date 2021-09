Juventus e Arsenal pensano ad uno scambio in vista del prossimo mercato

(Di giovedì 23 settembre 2021) In casasi starebbe pensando ad unoeccellente sull’asse Londra-Torino. I due giocatori interessati sarebbero McKennie e Xhaka. Il loro futuro è appeso ad un filo. A gennaio potrebbe andare in porto Secondo il Sun, nonostante il rinnovo di contratto con l’, Granit Xhaka potrebbe partire e laè destinazione gradita. Nelinvernale verrà fatto un tentativo per vedere i margini di operazione. LEGGI ANCHE:, novità sull’infortunio di Chiesa LEGGI ANCHE:, striscione dei tifosi contro Allegri: il motivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ho notato cambiamenti significativi passando dal Manchester United al Barça, poi alla nazionale portoghese, poi alla, infine all'. Lo stile di gioco di ogni squadra ha più importanza ...Il 30 settembre arriverà una versione dotata di alcune squadre (Barcelona, Bayern Monaco,, Manchester United,, Corinthians, Flamengo, River Plate e San Paolo) più una manciata di ...Xhaka alla Juventus – Il nome di Granit Xhaka è rimbalzato con una certa frequenza negli ambienti del calciomercato italiano durante la scorsa estate. In particolare è stata la Roma a cercare di porta ...Secondo un’indiscrezione dall’Inghilterra, Juve e Arsenal starebbero valutando uno scambio tra Xhaka e McKennie. Le ultime di mercato In casa Juve si continua a parlare di una possibile cessione di We ...