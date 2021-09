James Rodriguez e i magheggi qatarioti | ha una clausola che gli permette di andare al Psg a parametro zero

(Di giovedì 23 settembre 2021) La mossa di, che a 29 anni ha firmato per idell’Al-Rayyan, aveva fatto un po’ storcere il naso a tutti. Sarebbe un peccato, infatti, se un calciatore così giovane scegliesse già di seguire le ragioni economiche più che quelle professionali. Il condizionale però è d’obbligo, dal momento che As ha svelato unamolto importante del suo contratto. Il quotidiano spagnolo sostiene chepotrà rescindere il contratto se dovesse arrivare un’offerta dal Paris Saint-Germain, curiosamente di proprietà qatariota. Club allenato, altra curiosità, da Laurent Blanc, che per tre anni ha guidato i parigini (2013-2016). L'articolo ilNapolista.

vola in Qatar e si trasferisce definitivamente all'Al Rayyan per le prossime tre stagioni: ora è ufficiale© Getty ImagesMancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata. ...L'Al-Rayyan è una squadra del Qatar allenata da Laurent Blanc, che fino a cinque anni fa guidava curiosamente proprio il Psg ...Un finale spiazzante, per uno che ha un talento immenso nei suoi piedi. Un finale triste, si potrebbe dire, quasi inevitabile per un grande talento dal carattere non facile. Un finale o una parentesi ...