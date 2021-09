Inter, media gol a partita super: nerazzurri secondi solo al Bayern Monaco (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Inter va fortissimo in attacco e per media gol è seconda solamente al Bayern Monaco nei primi 5 campionati europei Nelle prime cinque giornate l’Inter si è rivelata una vera e propria macchina da gol. 4 vittorie e un paerggio, quello di Marassi contro la Sampdoria, valgono oggi la vetta insieme al Milan (in attesa del Napoli impegnato oggi proprio contro i blucerchiati). C’è un altro dato impressionante. Con la media di 3,6 gol a partita, la squadra di Inzaghi è seconda soltanto al Bayern Monaco nei cinque principali campionati europei. I nerazzurri hanno inoltre eguagliato il record del club della stagione 1960-61. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) L’va fortissimo in attacco e pergol è seconda solamente alnei primi 5 campionati europei Nelle prime cinque giornate l’si è rivelata una vera e propria macchina da gol. 4 vittorie e un paerggio, quello di Marassi contro la Sampdoria, valgono oggi la vetta insieme al Milan (in attesa del Napoli impegnato oggi proprio contro i blucerchiati). C’è un altro dato impressionante. Con ladi 3,6 gol a, la squadra di Inzaghi è seconda soltanto alnei cinque principali campionati europei. Ihanno inoltre eguagliato il record del club della stagione 1960-61. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU ...

