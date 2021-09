Il Papa smaschera i corvi | pochi | ortodossi e stranieri

(Di giovedì 23 settembre 2021) Con Bergoglio malato hanno fatto fronda per eleggere un nuovo Pontefice. In 5 guidati da un alto prelato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papa smaschera

ilGiornale.it

Il liceo Manzoni, la Statale e la scuola dei Liberali. Ecco l'azzurro che inchioda l'amministrazione su ciclabili, multe e parcheggi, difendendo i cittadini vessati, il più acerrimo nemico di Sala ...TajaniLetta: alza i toni per nascondere difficoltà e problemi della sinistra Poi c'è chi difende il giovane: 'Sulla vicenda #Rolex, solo: fate paura. E schifo. Per ore, un ragazzo è stato ...Dalle parole del Papa è interessante estrapolare un paio ... Adesso i sovranisti di tutto il mondo avranno capito di essere stati smascherati? E in Italia, le varie Meloni e i vari Salvini ...Ha 80 anni ma certo non si fa fregare dai malviventi: ha infatti riconosciuto un falso tecnico del gas e l'ha messo alla porta.