Green pass, l’obbligo per i parlamentari mi lascia un po’ perplesso. Vi spiego perché (Di giovedì 23 settembre 2021) Per carità, sarà un’inpopular opinion, ma l’obbligo di Green pass per partecipare ai lavori di Camera e Senato mi lascia un po’ perplesso, e vi spiego subito perché. Quando in aula si illustra ai ragazzi il senso dell’immunità parlamentare (“nessun membro del Parlamento può essere arrestato o privato della libertà personale” eccetera eccetera), c’è sempre una premessa necessaria: non si tratta di un privilegio per chi sta dentro; si tratta, invece, di una garanzia per tutti quelli che stanno fuori. perché impedire a un parlamentare di recarsi in aula a dibattere e a votare significa sempre impedire a un certo numero di elettori – uguali a tutti gli altri elettori – di essere rappresentato. Ora, nulla vieta di cancellare quest’immunità, con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Per carità, sarà un’inpopular opinion, madiper partecipare ai lavori di Camera e Senato miun po’, e visubito. Quando in aula si illustra ai ragazzi il senso dell’immunità parlamentare (“nessun membro del Parlamento può essere arrestato o privato della libertà personale” eccetera eccetera), c’è sempre una premessa necessaria: non si tratta di un privilegio per chi sta dentro; si tratta, invece, di una garanzia per tutti quelli che stanno fuori.impedire a un parlamentare di recarsi in aula a dibattere e a votare significa sempre impedire a un certo numero di elettori – uguali a tutti gli altri elettori – di essere rappresentato. Ora, nulla vieta di cancellare quest’immunità, con una ...

