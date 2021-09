Dritto e Rovescio 23 settembre 2021: ospiti di stasera e argomenti della puntata (Di giovedì 23 settembre 2021) Dritto e Rovescio 23 settembre 2021 Paolo Del Debbio torna ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 23 settembre 2021)23Paolo Del Debbio torna ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio, a Dritto e Rovescio. - tuttotv_info : #DrittoERovescio, gli OSPITI di stasera | #Rete4 > - LiberoTes : RT @LegaSalvini: TV > Rete 4 | Antonio Maria Rinaldi, Europarlamentare - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE | ore 22:40 | 'Dritt… - adolar41744618 : RT @FiLazzerini: L'amico carissimo (nonostante le idee talvolta divergenti) Francesco Benozzo, docente universitario a Bologna, noto musici… - CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera 23 settembre in tv: ospiti in studio, temi #23settembre #drittoerovescio -