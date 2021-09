Decreto Green pass bis: le ultime modifiche al provvedimento (Di giovedì 23 settembre 2021) Decreto Green pass bis: in arrivo novità su validità dei tamponi molecolari, impianti sciistici, scuola e università, certificato per migranti irregolari dopo l’ultimo passaggio in commissione. Il provvedimento adesso verrà esaminato dal Senato: l’approvazione attesa per il 5 ottobre. Decreto Green pass bis: arrivano diverse modifiche al provvedimento recentemente approvato dalla Camera con 335 sì, 51 no, 4 astenuti dopo l’ultimo passaggio in commissione. Adesso si attende la votazione del Senato dove il testo, d’altra parte, arriva blindato in virtù della fiducia posta dal Governo Draghi. Il Cdm ha licenziato il Decreto ad agosto (estensione dell’obbligo di ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 23 settembre 2021)bis: in arrivo novità su validità dei tamponi molecolari, impianti sciistici, scuola e università, certificato per migranti irregolari dopo l’ultimoaggio in commissione. Iladesso verrà esaminato dal Senato: l’approvazione attesa per il 5 ottobre.bis: arrivano diversealrecentemente approvato dalla Camera con 335 sì, 51 no, 4 astenuti dopo l’ultimoaggio in commissione. Adesso si attende la votazione del Senato dove il testo, d’altra parte, arriva blindato in virtù della fiducia posta dal Governo Draghi. Il Cdm ha licenziato ilad agosto (estensione dell’obbligo di ...

