Tragedia in un punto vendita di Decathlon in Veneto, dove una donna è morta in circostanze drammatiche. Mariella Sato, 50 anni, è stata trovata a terra esamine in un camerino dai...

Ultime Notizie dalla rete : Decathlon muore Decathlon, muore donna in un negozio a Padova: corpo scoperto a fine turno in camerino Fatale un malore avvenuto ieri sera, 22 settembre, nel punto vendita Decathlon di via Venezia a Padova . Subito è intervenuta una Volante della Polizia. Gli agenti hanno provveduto a informare il Pm ...

Malore fatale in camerino da 'Decathlon': muore donna di 50 anni PADOVA - Malore fatale per una donna padovana di 50 anni ieri sera, 22 settembre, in via Venezia presso il negozio ' Decathlon' . La donna è stata trovata accasciata a terra esamine in un camerino dal personale di vigilanza mentre, in fase di chiusura del punto vendita, controllava l'area, accorgendosi che uno dei ...

