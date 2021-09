Ciclismo, UCI chiede ai corridori di non utilizzare i chetoni. Alterano le prestazioni? Aperta un’indagine (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale ha chiesto ai corridori di non usare i chetoni. La stessa UCI ha spiegato che al momento non ci sono prove che queste sostanze possano alterare le prestazioni, ma a scopo precauzionale ha chiesto di non farne uso, almeno fino a quando non sarà conclusa un’indagine a riguardo Aperta negli ultimi giorni. Il massimo organo del Ciclismo era stato sollecitato dalla MPCC a prendere una posizione riguardo a questa materia e, in concomitanza con i Mondiali 2021, ci sono stati sviluppi in tal senso. La nota stampa è stata molto asciutta: “In attesa dei risultati di questa indagine, l’UCI suggerisce ai corridori di astenersi dall’uso di questa sostanza”. Va ricordato che molte squadre usano chetoni e si sonno dichiarate ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale ha chiesto aidi non usare i. La stessa UCI ha spiegato che al momento non ci sono prove che queste sostanze possano alterare le, ma a scopo precauzionale ha chiesto di non farne uso, almeno fino a quando non sarà conclusaa riguardonegli ultimi giorni. Il massimo organo delera stato sollecitato dalla MPCC a prendere una posizione riguardo a questa materia e, in concomitanza con i Mondiali 2021, ci sono stati sviluppi in tal senso. La nota stampa è stata molto asciutta: “In attesa dei risultati di questa indagine, l’UCI suggerisce aidi astenersi dall’uso di questa sostanza”. Va ricordato che molte squadre usanoe si sonno dichiarate ...

