Cagliari: Mazzarri e squadra a confronto dopo ko Empoli, delusione tifosi (Di giovedì 23 settembre 2021) Mister Mazzarri e squadra a confronto dopo la disfatta casalinga di ieri sera contro l’Empoli. Per la prima volta i rossoblù non sono riusciti a segnare neanche un gol, anche se il problema principale resta in modo evidente la difesa. La squadra ieri è apparsa disorientata e incapace di concretizzare, ma soprattutto incapace di evitare i tanti colpi presi, un’altra squadra rispetto a quella scesa in campo domenica all’Olimpico. Oggi l’allenatore toscano, subentrato a Semplici esonerato dopo solo tre partite, ha convocato i giocatori per un confronto serrato per provare a schiodarsi dal penultimo posto. Delusi e amareggiati i tifosi, che ieri hanno accompagnato con fischi i giocatori fuori dal campo, contestando il ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Misterla disfatta casalinga di ieri sera contro l’. Per la prima volta i rossoblù non sono riusciti a segnare neanche un gol, anche se il problema principale resta in modo evidente la difesa. Laieri è apparsa disorientata e incapace di concretizzare, ma soprattutto incapace di evitare i tanti colpi presi, un’altrarispetto a quella scesa in campo domenica all’Olimpico. Oggi l’allenatore toscano, subentrato a Semplici esoneratosolo tre partite, ha convocato i giocatori per unserrato per provare a schiodarsi dal penultimo posto. Delusi e amareggiati i, che ieri hanno accompagnato con fischi i giocatori fuori dal campo, contestando il ...

