Auto intestate a prestanome: sequestri e denunce ad opera della Polizia Locale di Peschiera (Di giovedì 23 settembre 2021) In un caso sono stati bloccati tre pregiudicati residenti in un campo nomadi. Il sospetto è che svolgessero sopralluoghi in preparazione di furti Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 23 settembre 2021) In un caso sono stati bloccati tre pregiudicati residenti in un campo nomadi. Il sospetto è che svolgessero sopralluoghi in preparazione di furti

Advertising

Dansun27 : @HoaraBorselli Sei la regina dei populisti. Per te è assurdo che una persona con 2 o 3 macchine intestate paghi una… - BibMarino2 : @SkyTG24 'senza averne diritto' in che termini? Sforavano di poco l'ISEE o truffavano proprio? Tempo fa avevo letto… - RubiuAntonello : Sicuramente qualcuno ci guadagna e non certo le risorse come il.pensionato che aveva 200 auto intestate ??????????????x n… - ilCittadinoLodi : PESCHIERA Sequestrate due auto intestate a “prestanomi” - AndreaN1964 : Madonna & Co. sono tutti buoni, amanti del prossimo e pronti ad aiutare. Madonna spende per il suo cane mediamente… -