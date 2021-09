Akpa Apro alla Lazio per 12.7 milioni. Lotito: «Non è stato ancora pagato nulla...» (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di ieri, ha fatto molto discutere una voce a bilancio della Lazio relativa al pagamento di 12.705 milioni alla Salernitana per il centrocampista Jean-Daniel Akpa Apro. Una cifra molto alta per il centrocampista classe ’92, passato dalla Salernitana alla Lazio quando i due club erano ancora entrambi di proprietà di Lotito. Proprio il presidente della Lazio, tramite ‘Il Messaggero’, ha voluto dire la sua su questo trasferimento: “Non è stato pagato ancora nulla, si tratta di premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi, che matureranno eventualmente in 5 anni”, ha detto Claudio Lotito. Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di ieri, ha fatto molto discutere una voce a bilancio dellarelativa al pagamento di 12.705Salernitana per il centrocampista Jean-Daniel. Una cifra molto alta per il centrocampista classe ’92, passato dSalernitanaquando i due club eranoentrambi di proprietà di. Proprio il presidente della, tramite ‘Il Messaggero’, ha voluto dire la sua su questo trasferimento: “Non è, si tratta di premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi, che matureranno eventualmente in 5 anni”, ha detto Claudio

LAcquarius : Il calcio...quello romantico - TuttoMercatoWeb : Akpa Apro alla Lazio per 12.7 milioni. Lotito: 'Non è stato ancora pagato nulla...' - VittorioCampa : ?? New Podcast! 'Bilancio Lazio: Quanto è COSTATO Akpa Apro?????' on @Spreaker #akpa #lazio - Giangi18 : @AlessioBuzzanca Forse riguarda Akpa Apro e 12 milioni alla Salernitana. Senti un po' che dicheno. - iamseezy1 : “Per Jean-Daniel Akpa Apro ben 12.705 milioni alla Salernitana” ‘nchesenso? -