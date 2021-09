Xbox Series X disponibile all'acquisto da Mediaworld, ecco data e ora (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se siete ancora alla ricerca di Xbox Series X, ci sono buone notizie: a partire dalla settimana prossima sul sito di Mediaworld torneranno nuove scorte. La catena di negozi tramite un post su Facebook ha annunciato data e ora in cui si potrà accedere alla pagina di prenotazione. "Xbox Series X tornerà disponibile il 22 settembre intorno alle 15:00 sul sito https://games.Mediaworld.it/" recita il post pubblicato su Facebook. Visitando questo sito all'ora condivisa, avrete quindi la possibilità di mettervi in coda per avere l'opportunità di acquistare la console Xbox. Mediaworld ricorda inoltre che, se volete acquistare rapidamente, dovrete essere già registrati al loro sito avere una carta di credito o un account PayPal ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se siete ancora alla ricerca diX, ci sono buone notizie: a partire dalla settimana prossima sul sito ditorneranno nuove scorte. La catena di negozi tramite un post su Facebook ha annunciatoe ora in cui si potrà accedere alla pagina di prenotazione. "X torneràil 22 settembre intorno alle 15:00 sul sito https://games..it/" recita il post pubblicato su Facebook. Visitando questo sito all'ora condivisa, avrete quindi la possibilità di mettervi in coda per avere l'opportunità di acquistare la consolericorda inoltre che, se volete acquistare rapidamente, dovrete essere già registrati al loro sito avere una carta di credito o un account PayPal ...

