"Vorrei una mascherina 1522": a 17 anni pronuncia la frase in codice e fa arrestare il violentatore (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Vorrei una mascherina 1522…”: alla farmacista è bastata questa breve frase pronunciata da una giovane cliente per allarmarsi e capire che la richiesta in questione era in realtà molto più urgente. Come riporta il Corriere, la vicenda è accaduta alcuni mesi fa a Oristano, in Sardegna, dove una ragazzina di 17 anni è riuscita a farearrestare un uomo che abusava di lei da almeno cinque anni. La frase in codice (la mascherina 1522 in realtà non esiste) è stata messa a punto da centri antiviolenza e dall’ordine dei farmacisti durante la pandemia, quando si temeva che i prolungatiperiodi di lockdown potessero aumentare i rischi di violenzetra le mura domestiche, per aiutare chiunque ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) “una…”: alla farmacista è bastata questa breveta da una giovane cliente per allarmarsi e capire che la richiesta in questione era in realtà molto più urgente. Come riporta il Corriere, la vicenda è accaduta alcuni mesi fa a Oristano, in Sardegna, dove una ragazzina di 17è riuscita a fareun uomo che abusava di lei da almeno cinque. Lain(lain realtà non esiste) è stata messa a punto da centri antiviolenza e dall’ordine dei farmacisti durante la pandemia, quando si temeva che i prolungatiperiodi di lockdown potessero aumentare i rischi di violenzetra le mura domestiche, per aiutare chiunque ...

fabioalisei : Io non sono romano e non conosco bene i problemi di #Roma . Ma prima di oggi non avevo mai visto nessuno mettere co… - c_appendino : ?? Oggi vorrei dedicare il Buongiorno a una notizia che mi riempie il cuore di gioia. ?? Ebbene sì, dopo 5 anni di l… - HuffPostItalia : 'Vorrei una mascherina 1522': a 17 anni pronuncia la frase in codice e fa arrestare il violentatore - G0LD3Nh : RT @cardiopatyna: non vorrei essere io a dirvelo ma con voi Harry non si prenderebbe neanche un caffè, quindi tenete a freno la fantasia e… - LPincia : RT @Capezzone: ???? Questo libro esce in libreria il 5 ottobre. È la cosa a cui tengo di più fra ciò che ho scritto. La destra che c'è, e que… -