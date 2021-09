Vaccino a 5-11 anni: Vaia, direttore Spallanzani, lancia l’altolà, è troppo presto (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' ancora troppo presto per vaccinare i bimbi dai 5 agli 11 anni. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile, afferma giustamente Vaia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' ancoraper vaccinare i bimbi dai 5 agli 11. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile, afferma giustamenteL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - RobertoBurioni : Chiarimento (molto deludente). Il trial Pfizer sui bambini 5-12 anni ha misurato sicurezza e risposta anticorpale M… - RobertoBurioni : 'il vaccino è consigliato a tutte le persone sopra i 12 anni, incluse donne gravide e che allattano'. Se il vostro… - NChirullo : RT @intuslegens: #Pfizer dice che #Pfizer va bene per i bimbi di 5 anni. Per loro il #COVID19 è influenza. Col vaccino rischiano patologie… - mariacarla1963 : RT @valy_s: Prof. #Zuccotti “per i BAMBINI, specialmente sotto i 12 anni,il vaccino NON È NECESSARIO. Per i bambini #Covid19 è asintomatico… -