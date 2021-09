Ufficiale: Modena, c’è il rinnovo di Mario Rabiu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Modena, tramite una nota sul proprio sito Ufficiale, ha annunciato il rinnovo del contratto di Mario Rabiu. Il calciatore ha firmato un nuovo accordo fino al 2023. Di seguito il comunicato: “Modena F.C. comunica di aver prolungato fino al 2023 il contratto del centrocampista Mario Rabiu”. Le parole direttore sportivo Davide Vaira: “Mario è un giovane sul quale puntiamo tanto – dice il –, è qui a Modena fin dai tempi della serie D, su di lui facciamo molto affidamento perché ha ancora buoni margini di miglioramento. E’ un calciatore duttile, può giocare in diversi ruoli e questo aspetto è importante per l’allenatore e il gruppo”. Le parole del diretto interessato: “Vengo da un’annata con tanti intoppi fisici, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il, tramite una nota sul proprio sito, ha annunciato ildel contratto di. Il calciatore ha firmato un nuovo accordo fino al 2023. Di seguito il comunicato: “F.C. comunica di aver prolungato fino al 2023 il contratto del centrocampista”. Le parole direttore sportivo Davide Vaira: “è un giovane sul quale puntiamo tanto – dice il –, è qui afin dai tempi della serie D, su di lui facciamo molto affidamento perché ha ancora buoni margini di miglioramento. E’ un calciatore duttile, può giocare in diversi ruoli e questo aspetto è importante per l’allenatore e il gruppo”. Le parole del diretto interessato: “Vengo da un’annata con tanti intoppi fisici, ...

