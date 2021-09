Trappole e follie del catasto italiano

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La revisione del valore dei beni immobili, che il governo sta studiando, rischia di tramutarsi in una stangata per molti cittadini, che si troverebbero così a pagare più tasse sull'abitazione. L'ennesimo modo facile per fare cassa agendo sulle proprietà. Basta toccare una leva, in apparenza innocua come gli estimi del, e le tasche degli italiani verrebbero svuotate. O giù di lì. Una piccola modifica, che sembra solo una questione tecnica. Eppure ha effetti dirompenti sull'Imu che, secondo stime elaborate sui dati dell'Agenzia delle entrate, aumenterebbe del 174% in alcune zone di Milano, del 119% a Firenze, del 108 a Napoli. Un po' meglio andrebbe a Roma, comunque con un incremento del 56 per cento, mentre a Torino il salto sarebbe intorno al 45%. Certo, è un'analisi ipotetica. Ma resta la constatazione che la riforma delrischia di ...