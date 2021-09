Sottomarini | Macron e Biden si sono parlati dopo la crisi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel, e quello statunitense, Joe, hanno avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico, su richiesta del capo della Casa Bianca, in cui hanno affrontato la ...

..., e quello statunitense, Joe Biden, hanno avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico, su richiesta del capo della Casa Bianca, in cui hanno affrontato la crisi diplomatica dei......al patto Aukus suiall'Australia ed era stato annunciato dal portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, Secondo l'Eliseo, la conversazione è avvenuta su richiesta di Biden., ...(ANSA) – PARIGI, 22 SET – Il presidente Usa Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron “hanno deciso di incontrarsi in Europa alla fine di ottobre per raggiungere dei punti di accordo”. Lo fa sapere ...Colloquio telefonico seguito da nota congiunta. L'ambasciatore francese negli Stati Uniti lavorerà all'incontro con alti funzionari di Washington ...