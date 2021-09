Serie A: Spezia-Juventus 2-3. Le statistiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Juventus ha battuto in trasferta lo Spezia 3-2 nell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A. Al ‘Picco’ ospiti in vantaggio al 28? con Kean, i liguri rimontano con Gyasi (33?) e Antiste (49?). La squadra di Allegri pareggia con Chiesa (66?) e trova la rete della vittoria con De Ligt (72?). Primo successo in campionato per la Juventus, che sale a 5 punti. Spezia fermo a quota 4. Questa è solo la seconda volta nelle ultime 60 stagioni in cui la Juventus ha subito almeno otto gol nelle prime cinque partite di Serie A, la prima nel 2010/11 (nove). La Juventus ha subito gol nelle ultime 19 partite di campionato, solo nel 1955 ha avuto una striscia negativa più lunga in Serie A (21). La Juventus non segnava ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Laha battuto in trasferta lo3-2 nell’incontro valido per la quinta giornata diA. Al ‘Picco’ ospiti in vantaggio al 28? con Kean, i liguri rimontano con Gyasi (33?) e Antiste (49?). La squadra di Allegri pareggia con Chiesa (66?) e trova la rete della vittoria con De Ligt (72?). Primo successo in campionato per la, che sale a 5 punti.fermo a quota 4. Questa è solo la seconda volta nelle ultime 60 stagioni in cui laha subito almeno otto gol nelle prime cinque partite diA, la prima nel 2010/11 (nove). Laha subito gol nelle ultime 19 partite di campionato, solo nel 1955 ha avuto una striscia negativa più lunga inA (21). Lanon segnava ...

