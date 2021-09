Roma-Udinese | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ bastata una sconfitta a mettere in discussione tutto. Eppure Mourinho aveva avvertito: “Abbiamo vinto cinque partite, mica 50”. Evidentemente aveva fiutato odore di guai. Perché contro il Verona è arrivata la prima sconfitta stagionale, dopo un avvio perfetto. Ma è bastata quella per sconquassare un quadro idilliaco. I primi mugugni già agitano le acque giallorosse. Primo accusato: Zaniolo, preso di mira sui social tanto da costringerlo ad abbandonare l’amato Instagram. Secondo imputato: Abraham, partito a mille, ha faticato parecchio con il Verona. Ma può bastare una prestazione no a macchiare una partenza da appalusi? A, evidentemente, sì. Così la prossima partita con l’, uscita malconcia dall’ultima sfida col Napoli, diventa già decisiva, perché tre giorni dopo c’è il derby. E quello sì che è capace di stravolgere una stagione. Le ...

Advertising

romanewseu : LIVE, Mourinho: “Domani giocheranno Cristante e Veretout. Out Vina” - g_iallorossi : Tutte le dichiarazioni di Josè #Mourinho nella conferenza stampa appena terminata a #Trigoria alla vigilia di… - lollosambucci91 : #Mourinho: “#Veretout e #Cristante giocano. #Vina indisponibile” #ASRoma #SerieA #Udinese - RomaTalkRadio : #Mourinho: “#Veretout e #Cristante giocano. #Vina indisponibile” #ASRoma #SerieA #Udinese - CalcioPillole : Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei giallorossi José #Mourinho alla vigilia della sfida di campio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

... la Lazio e la. I partenopei vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, ... vuole riscattare immediatamente lo stop di Verona ospitando l'reduce dalla sconfitta interna ...José Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti dalla "Sala Champions" di Trigoria. Dalle 13 la diretta testuale della conferenza stampa tutte le notizie di mourinho Leggi i ...La Roma affronterà in casa l'Udinese nella prossima giornata di campionato e José Mourinho ne ha parlato in conferenza stampa da Trigoria.La Roma ospita l'Udinese, tra le mura dello stadio Olimpico, in occasione della quinta giornata di Serie A. Per i giallorossi dovrà essere la partita del riscatto dopo il flop di Verona, onde evitare ...