Rinnovare il passaporto: un esempio di burocrazia che funziona (Di mercoledì 22 settembre 2021) 11 settembre 2021. Dieci giorni fa. Devo Rinnovare il passaporto a mio figlio, minorenne. Ho una sensazione di terrore. Il terrore che ti prende quando devi interagire con la burocrazia. La paura atavica di ritardi, file moduli, funzionari fuori stanza, complicazioni, meandri. Mi è venuta subito la tentazione di telefonare a qualcuno. Quella connaturale tentazione che ti prende quando devi chiedere all’anagrafe l’estratto originale di matrimonio; o devi prenotare una visita specialistica alla Asl. Perché non telefonare al cugino del cognato di tuo fratello che conosce Tonino, che sa come presentarti al dottore? Nulla di illecito. Soltanto il bisogno di evitare guai, complicazioni, lungaggini. Poi al limite gli mandi una bottiglia di vino a natale. Ci ho pensato un attimo, ma poi mi sono detto. No. Voglio provare a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) 11 settembre 2021. Dieci giorni fa. Devoila mio figlio, minorenne. Ho una sensazione di terrore. Il terrore che ti prende quando devi interagire con la. La paura atavica di ritardi, file moduli,ri fuori stanza, complicazioni, meandri. Mi è venuta subito la tentazione di telefonare a qualcuno. Quella connaturale tentazione che ti prende quando devi chiedere all’anagrafe l’estratto originale di matrimonio; o devi prenotare una visita specialistica alla Asl. Perché non telefonare al cugino del cognato di tuo fratello che conosce Tonino, che sa come presentarti al dottore? Nulla di illecito. Soltanto il bisogno di evitare guai, complicazioni, lungaggini. Poi al limite gli mandi una bottiglia di vino a natale. Ci ho pensato un attimo, ma poi mi sono detto. No. Voglio provare a ...

Advertising

Massimo_Terenzi : RT @SaracomemeSara: Mi chiedevo se davvero i vaxxinati si sentano liberi. Hanno un passaporto sanitario che scadrà presto, faranno vaccini… - pvolonte : @ItalyMFA 4 mesi fa ho cercato di prendere appuntamento al consolato di Buenos Aires per rinnovare il mio passaport… - marcotatta : Scusate ma tra i candidati a sindaco di Roma scopro adesso ci sono uno NoVax e uno Itaexit che vuole reintrodurre i… - steATgroove : @obraposthuma_ si tutto ok sis graziee ?????? dovevo rinnovare il passaporto, ma pur sempre esperienza orribile ?? - Emmepi50926579 : RT @TEQUILA60502393: @MMaXXprIIme Io sto preparandomi tra passaporto da rinnovare vendita casa e tant'altro a trasferirmi in Russia, mia mo… -