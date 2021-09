Puglia, maltempo: allerta vento per parte del barese, valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domani, 23 settembre. Si fa riferimento a “venti: Forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia, specie sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta vento per parte del barese, valle d’Itria, tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20 di domani, 23 settembre. Si fa riferimento a “venti: Forti dai quadranti settentrionali sulla, specie sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperdel ...

