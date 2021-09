Pedo-pornografia | utilizzavano chat e dark web per scambiarsi immagini su abusi a minori | 13 arresti e 21 denunce in tutta Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Hanno scambiato tra loro migliaia di foto e video pornografici che riguardavano anche neonati. Questa l’accusa che il 21 settembre ha portato la polizia postale a eseguire 13e ventunoin svariate città e regioni d’: per tutti i destinatari delle misure i reati contestati sono divulgazione, cessione e detenzione di materiale-pornografico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, sono state svolte da agenti sotto copertura che per oltre un anno e mezzo hanno eseguito l’accesso ai canali utilizzati per il traffico dei contenuti illeciti, principalmente piattaforme diweb, fingendosi utenti interessati. Alla fine le investigazioni, fatte anche di sopralluoghi e pedinamenti, hanno portato alla luce luce l’esistenza di un rete tentacolare ...