Parapiglia in posta a Trieste per la mascherina | candidato a giudizio per direttissima

Advertising

infoitinterno : Trieste, parapiglia per le mascherine in Posta: arrestato Ugo Rossi, candidato sindaco movimento 3V - annamariamoscar : GUARDATE CHE ELEMENTI SI CANDIDANO COME SINDACI O SI INTRUFOLANO NELLA POLITICA. MI VIENE DA VOMITARE ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Parapiglia posta

Il candidato a sindaco per il Movimento 3V a Trieste comparirà in giudizio dopo ilche ... Senza mascherina ina Trieste, il candidato a sindaco la 'difende': in manette. Il suo ...... all'esterno dell'ufficio postale di viale Raffaello Sanzio, nel quartiere San Giovanni, dove ilè scoppiato questa mattina poco dopo le 13. Trieste, disordini in: il candidato ...Pubblichiamo da Gianfranco Carbone Considerazioni dopo aver visto numerosi video sui fatti che hanno portato all’arresto (domiciliare)di un candidato sindaco al Comune di Trieste dichiaratamente no va ...??. Trieste, candidato sindaco Rossi: “toglierò mascherine e Green pass” Rossi è stato fatto salire su un’auto dei Carabinieri e portato in caserma. Seguono alcuni momenti concitati, in cui le forze d ...