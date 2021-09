Oro: in rialzo a 1.778,83 dollari (+0,24%) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mercato del metalli preziosi in rialzo questa mattina sui mercati internazionali delle commodities. L'oro spot vale 1.778,83 dollari l'oncia e segna un progresso dello 0,24% e avanzano anche argento (+... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mercato del metalli preziosi inquesta mattina sui mercati internazionali delle commodities. L'oro spot vale 1.778,83l'oncia e segna un progresso dello 0,24% e avanzano anche argento (+...

Advertising

fisco24_info : Oro: in rialzo a 1.778,83 dollari (+0,24%): Salgono anche argento e platino - DividendProfit : I futures dell’Oro in rialzo durante la sessione Asiatica Da - DividendProfit : I futures dell’Oro in rialzo durante la sessione Asiatica Da - InvestingItalia : I futures dell'Oro in rialzo durante la sessione Asiatica - - DividendProfit : I futures dell’Oro in rialzo durante la sessione U.S.A. Da -