Nobel | il fisico italiano Giorgio Parisi nella ‘nomination’ dei Clarivate Citation Laureates

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilentra a far parte dellacome studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche, conquistandosi così una sorta diper il Premio. Presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia Nazionale dei Lincei ed ex presidente dell’Accademia, con questo riconoscimentoentra infatti nelex Thomson Reuters, un elenco di candidati che si ritiene possano vincere il Premionel rispettivo campo. I candidati sono denominati in base all’impatto ...

Il fisico italiano Giorgio Parisi entra a far parte della Clarivate Citation Laureates come studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche, conquistandosi così una sorta di 'nomination' per il Premio Nobel. Presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia Nazionale dei Lincei ed ex presidente dell'Accademia, con questo riconoscimento Parisi entra infatti nella classifica ex Thomson Reuters, un elenco di candidati che si ritiene possano vincere il Premio Nobel nel rispettivo campo.