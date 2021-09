Milano, in casa un chilo di droga e una pistola: arrestati madre e figlio spacciatori (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso: i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro hanno arrestato una donna di 43 ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021)- Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso: i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro hanno arrestato una donna di 43 ...

Advertising

Corriere : Milano, 10 classi in quarantena dai nidi alle superiori: alunni a casa (con nuove regole) e torna la Dad - fattoquotidiano : Milano, ladri rubano tetto in rame di un asilo in zona Forlanini: 122 bambini rimasti a casa - emergency_ong : Ci sono ancora posti liberi a #casaemergency per partecipare all'evento 'Afghanistan. 20 anni di guerra', in progra… - loren_ch : RT @boni_castellane: @Annathelion @alice_ledda_ @Miti_Vigliero @Alitalia @GenovAeroporto ciao Annamaria, ciao Alice vorrei invitarvi al mio… - COMUNECERVIA : La Casa delle Farfalle Milano Marittima, organizza per ?? Sabato 25 e domenica 26 settembre il laboratorio “Un Giard… -