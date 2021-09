Manuel Bortuzzo si confessa: “Gambe come morte, ma…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Manuel Bortuzzo si confessa al Gf Vip 6. Il concorrente sta facendo molto emozionare i telespettatori e nella casa spicca molto per la sua educazione e grande semplicità. Giorno dopo giorno sta mostrando la sua interiorità ai concorrenti. Dapprima ha raccontato la sua storia che l’ha portato su una sedia rotelle ormai da due anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata 30 novembre Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Stefano Bettarini in causa contro il GF Vip5 Il presunto tradimento di Natalia fa discutere i concorrenti del Gf Vip 5 Amedeo Goria si difende dalle accuse. Le dichiarazioni Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)sial Gf Vip 6. Il concorrente sta facendo molto emozionare i telespettatori e nella casa spicca molto per la sua educazione e grande semplicità. Giorno dopo giorno sta mostrando la sua interiorità ai concorrenti. Dapprima ha raccontato la sua storia che l’ha portato su una sedia rotelle ormai da due anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata 30 novembre Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Stefano Bettarini in causa contro il GF Vip5 Il presunto tradimento di Natalia fa discutere i concorrenti del Gf Vip 5 Amedeo Goria si difende dalle accuse. Le dichiarazioni

Advertising

MarioManca : Scusate, ma cosa mi significa mostrare a Manuel Bortuzzo una foto di prima dell'incidente? Mi sembra una mossa vera… - AntonellaColam4 : Coccole in Piscina per Manuel Bortuzzo e Lulù, intesa alle stelle per i ... - CHENBAE45959461 : RT @amamiadesso_: Wikihow disinnamorarsi di manuel bortuzzo #gfvip - mesorottaercazz : RT @danitrash77: le bimbe di Bortuzzo non le capisco, odiano Lulù come se rovinasse il percorso di Manuel ma che percorso dovrebbe fare? No… - DonnaGlamour : GF Vip, la tenerezza tra Manuel Bortuzzo e Lulù fa sognare. Sarà amore? -