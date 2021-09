LIVE Spezia-Juventus 2-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Antiste porta in vantaggio i padroni di casa!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Gooooooooooooooooooool,eeeeeeeeeeeeeeeee, gran tiro diche beffa Bonucci sotto le gambe,2-1. 50? Conclusione di Rabiot respinta dallo. 48? Fuori De Sciglio e Bentancur e dentro Alex Sandro e Locatelli nella. 46? Inizia la ripresa! 19.25che non riesce ancora a tenere il, il super gol di Gyasi mette tutto in pareggio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-1. 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41?che reagisce ma più di nervi che di tecnica. 39? Punizione di Dybala, conclusione troppo lenta, para Zoet. 37? ...