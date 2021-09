LE IENE: ECCO LE 10 PRIMEDONNE PER UNA SERA, TRA CUI L’ICONICA ORNELLA VANONI (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal 5 ottobre tornano su Italia 1 Le IENE, il programma di Davide Parenti giunto alla 25° edizione che rappresenta il pilastro identitario, assieme ai film e alle serie, della rete giovane Mediaset. Nelle nuove puntate si alterneranno, al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, 10 grandi donne “che sanno il fatto proprio“, annuncia la nota ufficiale. Tv Sorrisi e Canzoni svela le 10 PRIMEDONNE per una SERA de Le IENE. Parliamo di Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, ORNELLA VANONI e Michela Giraud. Inchieste, reportage, servizi più leggeri e tanto altro troveremo ogni martedì SERA su Italia 1 dal 5 ottobre. Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal 5 ottobre tornano su Italia 1 Le, il programma di Davide Parenti giunto alla 25° edizione che rappresenta il pilastro identitario, assieme ai film e alle serie, della rete giovane Mediaset. Nelle nuove puntate si alterneranno, al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, 10 grandi donne “che sanno il fatto proprio“, annuncia la nota ufficiale. Tv Sorrisi e Canzoni svela le 10per unade Le. Parliamo di Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini,e Michela Giraud. Inchieste, reportage, servizi più leggeri e tanto altro troveremo ogni martedìsu Italia 1 dal 5 ottobre.

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… - bubinoblog : LE IENE: ECCO LE 10 PRIMEDONNE PER UNA SERA, TRA CUI L'ICONICA ORNELLA VANONI - blogtivvu : Le Iene, ecco le dieci donne che affiancheranno Savino: da Elodie a Madame, tutti i nomi - SMSNEWSOFFICIAL : LE IENE: ECCO LE DIECI DONNE CHE CONDURRANNO LO SHOW, IN ONDA DAL 5 OTTOBRE, IN PRIMA SERATA SU ITALIA 1 - infoitcultura : “Le iene”: 10 grandi donne a fianco di Nicola Savino. Ecco i nomi -