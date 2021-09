Le bimbe di Conte in soccorso dell’ammaccato Giuseppe: “Quanto sei bono, vorrei…” (video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le bimbe di Conte, gruppo Facebook con migliaia di adepte, più di 100mila, irrompono nella campagna elettorale. E nonostante i siluri del Fatto, che critica i troppi selfie dell’ex premier e la scarsa attitudine alla concretezza politica, danno una mano al povero Giuseppi affaticato dai tour tra una regione e l’altra. Come hanno fatto? Semplice: è bastato un “Quanto sei bono, vorrei essere al posto della tua fidanzata” per far risalire un po’ le quotazioni sotto zero di un leader che è già un leader mancato. Siamo in Calabria, dove Conte in piazza difende il reddito di cittadinanza (elemento che ha fatto la fortuna dei Cinquestelle nel Sud) e una signora con la sua richiesta da fan tutta cuoricini e baci fa dimenticare per un attimo i guai di un Movimento in liquefazione. “Giuse’ girati…”. E lui si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledi, gruppo Facebook con migliaia di adepte, più di 100mila, irrompono nella campagna elettorale. E nonostante i siluri del Fatto, che critica i troppi selfie dell’ex premier e la scarsa attitudine alla concretezza politica, danno una mano al povero Giuseppi affaticato dai tour tra una regione e l’altra. Come hanno fatto? Semplice: è bastato un “sei, vorrei essere al posto della tua fidanzata” per far risalire un po’ le quotazioni sotto zero di un leader che è già un leader mancato. Siamo in Calabria, dovein piazza difende il reddito di cittadinanza (elemento che ha fatto la fortuna dei Cinquestelle nel Sud) e una signora con la sua richiesta da fan tutta cuoricini e baci fa dimenticare per un attimo i guai di un Movimento in liquefazione. “Giuse’ girati…”. E lui si ...

