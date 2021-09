La Ocean Viking in attesa di un porto (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nave umanitaria di Sos Mediterranée è a poche miglia dall’isola di Lampedusa e ha bisogno di un porto dove far toccare terra ai 123 migranti soccorsi in quattro interventi tra il 18 e il 20 settembre. «Devono sbarcare al più presto, come prescrive il diritto marittimo», scrive l’Ong che ha già fatto 5 richieste di autorizzazione allo sbarco alle autorità competenti. Nelle acque internazionali davanti alla Libia rimane la Geo Barents, di Msf, che ha a bordo 53 naufraghi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nave umanitaria di Sos Mediterranée è a poche miglia dall’isola di Lampedusa e ha bisogno di undove far toccare terra ai 123 migranti soccorsi in quattro interventi tra il 18 e il 20 settembre. «Devono sbarcare al più presto, come prescrive il diritto marittimo», scrive l’Ong che ha già fatto 5 richieste di autorizzazione allo sbarco alle autorità competenti. Nelle acque internazionali davanti alla Libia rimane la Geo Barents, di Msf, che ha a bordo 53 naufraghi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

