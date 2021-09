Juve, superato uno storico record! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riporta OptaPaolo, con la rete siglata da Gyasi ai danni della Juventus, la Vecchia Signora ha subìto gol nelle ultime 19 partite di Serie A. Una striscia in negativo che non si vedeva dal lontano 1955, quando i bianconeri portarono il numero delle marcature concesse a ben 21. La squadra di Max Allegri è momentaneamente ferma sul risultato di 1-1 al termine del primo tempo al Picco di La Spezia. Inoltre, l’autore del gol del pareggio, Emmanuel Gyasi, ha festeggiato simulando la classica esultanza di Cristiano Ronaldo. POTREBBE INTERESSARTI: Nedved rassicura i tifosi: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riporta OptaPaolo, con la rete siglata da Gyasi ai danni dellantus, la Vecchia Signora ha subìto gol nelle ultime 19 partite di Serie A. Una striscia in negativo che non si vedeva dal lontano 1955, quando i bianconeri portarono il numero delle marcature concesse a ben 21. La squadra di Max Allegri è momentaneamente ferma sul risultato di 1-1 al termine del primo tempo al Picco di La Spezia. Inoltre, l’autore del gol del pareggio, Emmanuel Gyasi, ha festeggiato simulando la classica esultanza di Cristiano Ronaldo. POTREBBE INTERESSARTI: Nedved rassicura i tifosi: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

