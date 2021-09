Inter, ecco Samir Handanovic: lo sloveno para e si prende gli applausi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Samir Handanovic protagonista in positivo in Fiorentina-Inter Se l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato nel secondo tempo contro la Fiorentina lo deve anche a Samir Handanovic che nella prima frazione di gioco ha salvato la porta nerazzurra in diverse occasioni. Il portiere Interista criticato aspramente in questo inizio di stagione, ieri al ‘Franchi’ è ritornato nella sua versione migliore. “Nei primi 45 minuti nell’Inter ha giganteggiato solo Samir Handanovic, alla sua vittoria numero 200 con i campioni d’Italia, che non sbaglia una parata da quando alla vigilia di Inter-Real di Champions ha usato la metafora, poco animalista ma efficace, del “tirar sassi ai cani” per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)protagonista in positivo in Fiorentina-Se l’è riuscita a ribaltare il risultato nel secondo tempo contro la Fiorentina lo deve anche ache nella prima frazione di gioco ha salvato la porta nerazzurra in diverse occasioni. Il portiereista criticato aspramente in questo inizio di stagione, ieri al ‘Franchi’ è ritornato nella sua versione migliore. “Nei primi 45 minuti nell’ha giganteggiato solo, alla sua vittoria numero 200 con i campioni d’Italia, che non sbaglia unata da quando alla vigilia di-Real di Champions ha usato la metafora, poco animalista ma efficace, del “tirar sassi ai cani” per ...

