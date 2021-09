Il botta e risposta tra Conte e Fedez per la piazza piena che ha fatto arrabbiare il rapper | VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Trentasei secondi di VIDEO per dire di essere d’accordo con Fedez e con gli altri artisti del mondo della musica che si sono scagliati contro di lui dopo aver visto le immagini degli assembramenti per il suo comizio a Cosenza. Così Giuseppe Conte prova a dirimere la matassa delle polemiche che si sono fatte sempre più forti nelle ultime ore. Salmo, Lodo Guenzi, Levante, Ermal Meta e tanti altri hanno messo in evidenza una paradossale verità: concerti (nel loro caso) in palazzetti o stadi con capienza ridotta, mentre negli “eventi politici” sembra esserci il liberi tutti (al netto dell’uso della mascherina). Caro @Fedez, sono pienamente d’accordo con voi. E lo sto ripetendo da giorni. pic.twitter.com/DdRB8JVE7J — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 22, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Trentasei secondi diper dire di essere d’accordo cone con gli altri artisti del mondo della musica che si sono scagliati contro di lui dopo aver visto le immagini degli assembramenti per il suo comizio a Cosenza. Così Giuseppeprova a dirimere la matassa delle polemiche che si sono fatte sempre più forti nelle ultime ore. Salmo, Lodo Guenzi, Levante, Ermal Meta e tanti altri hanno messo in evidenza una paradossale verità: concerti (nel loro caso) in palazzetti o stadi con capienza ridotta, mentre negli “eventi politici” sembra esserci il liberi tutti (al netto dell’uso della mascherina). Caro @, sonomente d’accordo con voi. E lo sto ripetendo da giorni. pic.twitter.com/DdRB8JVE7J — Giuseppe(@GiuseppeIT) September 22, ...

