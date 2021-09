'I dinosauri a due zampe oscillavano la coda per correre più veloci', la ricerca (Di mercoledì 22 settembre 2021) ' I dinosauri a due zampe potrebbero aver oscillato la coda per correre più veloci ', lo affermano gli scienziati che hanno modellato i loro movimenti in 3D all'Università di Harvard. I dinosauri a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) ' Ia duepotrebbero aver oscillato laperpiù', lo affermano gli scienziati che hanno modellato i loro movimenti in 3D all'Università di Harvard. Ia ...

Advertising

Thesaucest : @ilTheo @chichigallon Nell'olanda comunque ci sono de vrij e van dijk non due dinosauri e bresaola rugani - VongolaVersace : Non io che su un sito per chiedere un preventivo per due pompe da alto vuoto leggo 'Ufficio dinosauri' invece di 'Ufficio discount'. - __paolo__1 : @Smgii1908 e la cosa bella e' che sono 3 dinosauri, ma i due piu' marci li abbiamo sempre noi. culo milan - iva605 : RT @giardinocultura: Importante scoperta di tre dinosauri in Cina, due sono nuove specie. Si tratta di sauropodi, fra cui due Titanosauri l… - ManySkills1701 : Importante scoperta di tre dinosauri in Cina, due sono nuove specie -