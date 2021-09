Highlights e gol Metz-Psg 1-2, doppietta Hakimi: Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli Highlights e i gol di Metz-Paris Saint Germain 1-2, match della settima giornata della Ligue 1 2021/2022. Settimo successo di fila per gli uomini di Pochettino, che ottengono i tre punti solo al 95?. Una doppietta di Hakimi tira fuori dai guai la capolista, che evita il pareggio contro la penultima della classifica e resta a punteggio pieno. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH GOL 0-1 (Hakimi) GOL 1-2 (Hakimi) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Glie i gol di-Paris Saint Germain 1-2, match della settima giornata della. Settimo successo di fila per gli uomini di Pochettino, che ottengono i tre punti solo al 95?. Unaditira fuori dai guai la capolista, che evita il pareggio contro la penultima della classifica e resta a punteggio pieno. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH GOL 0-1 () GOL 1-2 () SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - sportli26181512 : Milan-Venezia 2-0: video, gol e highlights: Il Milan conquista tre punti preziosi al termine di un match non sempli… - SkyTG24 : Serie A, il Milan batte il Venezia e aggancia l'Inter in testa. Gol e highlights - sportli26181512 : Cagliari-Empoli 0-2: video, gol e highlights: Alla Unipol Domus arriva il secondo successo in campionato per l’Empo… - Pall_Gonfiato : #CagliariEmpoli 0-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #DiFrancesco e #Stulac regalano la vittoria ai toscani -