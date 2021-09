Green pass, cosa cambia per i lavoratori dal 15 ottobre / LA GUIDA (Di mercoledì 22 settembre 2021) La novità, già annunciata, è contenuta nel testo del decreto legge firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa cambia. Per chi scatta l'... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) La novità, già annunciata, è contenuta nel testo del decreto legge firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco. Per chi scatta l'...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - fattoquotidiano : Altro che “boom Green pass”. Prime dosi giù: -33% in 15 giorni [di @NatasciaRonchet] - koaz74 : RT @Adnkronos: Lazio, #Barillari tenta di entrare al consiglio regionale senza #greenpass: fermato dalla vigilanza. - MattinoDiVerona : Green pass, decreto in Gazzetta: senza certificazione via lo stipendio, ma niente sospensione Leggi tutto:… -