Gli ascolti del mattino: chi vince e chi perde nel settembre 2021 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Possiamo iniziare a commentare, in modo più concreto, quello che sta succedendo nel day time di tutte le reti che si sono riaccese a settembre. La nostra analisi degli ascolti oggi riguarda il mattino e non solo delle principali reti. Chi vince e chi perde in questo mese di settembre 2021? Rai 1 ha iniziato dal 13 settembre con il suo classico day time mentre canale 5 si è accesa più lentamente. Tv 8 è orfano del suo programma mattutino con Adriana Volpe, del quale però nessuno a quanto pare sente la mancanza. Su Rai 2 c’è la novità portata da Anna Falchi e Salvo Sottile al timone de I fatti vostri…Insomma siamo davvero pronti per commentare questi dati anche se va detto, fare paragoni con gli altri anni è complicato. L’Italia esce da quasi due anni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 settembre 2021) Possiamo iniziare a commentare, in modo più concreto, quello che sta succedendo nel day time di tutte le reti che si sono riaccese a. La nostra analisi deglioggi riguarda ile non solo delle principali reti. Chie chiin questo mese di? Rai 1 ha iniziato dal 13con il suo classico day time mentre canale 5 si è accesa più lentamente. Tv 8 è orfano del suo programma mattutino con Adriana Volpe, del quale però nessuno a quanto pare sente la mancanza. Su Rai 2 c’è la novità portata da Anna Falchi e Salvo Sottile al timone de I fatti vostri…Insomma siamo davvero pronti per commentare questi dati anche se va detto, fare paragoni con gli altri anni è complicato. L’Italia esce da quasi due anni ...

Advertising

stanzaselvaggia : A tutti gli esperti di ascolti e numeri che oggi commentano i dati del programma di Cattelan, ricordo che sempre a… - GrandeFratello : Tu quando ascolti la musica ad alto volume e sei convinto di cantare alla perfezione. Cosa sentono gli altri intor… - ZZiliani : (1) ATTENZIONE, sta per scoppiare una bomba. Riguarda #DAZN e i diritti tv, e la pessima qualità del segnale non c’… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: PRETTY WOMAN: GLI ASCOLTI DAL 1992 AD OGGI DEL CULT CON JULIA ROBERTS E RICHARD GERE - wondermaewall : Che mi potrebbe pure stare bene se poi quando gli ascolti vanno male non piazzassero i promo con gli altri due come… -