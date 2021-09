Gimbe: “Scuola in presenza al 100% a rischio, classi già in quarantena. Il 6% del personale non vaccinato. Manca screening sistematico” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “L’obiettivo del governo di garantire la Scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. È una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta partecipando ad un evento promosso da Cittadinanzattiva, nel corso del quale ha presentato il report sulla sicurezza nelle scuole in relazione al Covid-19. screening – “Le evidenze scientifiche dimostrano che per minimizzare il rischio della circolazione virale nelle scuole è necessario attuare tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “L’obiettivo del governo di garantire lainalrischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero die studenti già in. È una strategia moltosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senzasistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti”. Lo ha detto il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta partecipando ad un evento promosso da Cittadinanzattiva, nel corso del quale ha presentato il report sulla sicurezza nelle scuole in relazione al Covid-19.– “Le evidenze scientifiche dimostrano che per minimizzare ildella circolazione virale nelle scuole è necessario attuare tutti gli ...

