Genoa | arriva la fumata bianca | Preziosi cede il club

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo i rumors e le tante voci delle scorse settimane, ilfinalmente cambia proprietà. Come annunciato nel primo pomeriggio da La Gazzetta dello Sport e dal Secolo XIX infatti, Enricoe i suoi uomini hanno trovato l'accordo per la cessione delrossoblù al fondo statunitense 777 Partners . Già proprietario a livello ...

Advertising

JANSOBIESKI17 : @tutticonvocati @MarcoBellinazzo I tifosi del Genoa lo rimpiangeranno. Arriva un fondo che vuole solo fare plusvalenze - andresalis : Sarà vero? Dopo miss italia arriva il papa nero? @pirolini @JackGrifo @enrica_corti @ederwaiss73 @simo_valenti… - fettonejr : @GiordanoSepi Totti negli anni che camminava se non fa i gol che fa contro Atalanta, Genoa e Torino il tuo grande S… - milansette : Serie A, la classifica aggiornata: Bologna a quota 8, il Genoa arriva a 4 punti #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: Bologna a quota 8, il Genoa arriva a 4 punti: Ottengono un punto a testa Bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa arriva

Si apre quindi una nuova era per ilche da domani non sarà più guidato da Preziosi, l'uomo che nel 2003 , coprendo di tasca propria un disavanzo di circa 27 milioni, ha evitato il tracollo ...Ilinvece dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Davide Ballardini potrebbe essere già a rischio e dovrebbe proporre il Grifone secondo il modulo 4 - 2 - 3 - 1: i possibili ...L’accordo trovato con il nuovo fondo che prenderà in mano la società rossoblù chiude il ciclo avviato nel 2003 dal settantatreenne imprenditore italiano.Enrico Preziosi ha ceduto il Genoa al fondo di investimenti americano 777Partners. L'operazione avviata alcuni mesi e che ha vissuto ad agosto la due diligence, ha visto un primo fondamentale passaggi ...